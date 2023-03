Udinese / Bombe di mercato! 11 bianconeri coinvolti: chi resta e chi va

38 punti, -7 dall'Atalanta sesta in classifica e a sole 3 lunghezze di distanza dalla Vecchia Signora di Massimiliano Allegri. Insomma, quando la macchina friulana funziona, è inarrestabile. Adesso, purtroppo, arriva la sosta. L'Udinese scenderà in campo il 2 aprile in casa del Bologna alle 12:30. Proprio adesso che Sottil e i suoi ragazzi avevano messo la quinta. Peccato. Nel frattempo, tra un gol e l'altro, si sono riaccese le sirene di mercato. Sono 11 i bianconeri coinvolti e le pretendenti pronte a sborsare milioni di euro non mancano.