News Udinese – L’agente vuole rilanciarlo / Sentite le sue parole

Il team bianconero si appresta al prossimo incontro di campionato. Stiamo parlando di una situazione difficile, ecco quello che sappiamo

Il team di Gabriele Cioffi non ha nessuna intenzione di andare in vacanza e tantomeno di regalare un incontro ad una squadra avversaria. Ci stiamo avvicinando ad uno dei match più importanti di tutto il campionato, stiamo parlando dell'incontro che vedrà sfidarsi (alla Dacia Arena) i neroazzurri campioni d'Italia e l'Udinese della famiglia Pozzo. Stiamo parlando di un vero e proprio incontro tesissimo che potrebbe valere tantissimo ai fini dello scudetto. Intanto in quel di Milano, c'è un giocatore che per via di un errore grossolano contro il Bologna non se la sta passando al meglio. Ha voluto parlare il suo agente per spiegare la situazione. Ecco le parole di Oscar Damiani.