News Udinese | Agente Udogie: “Salterà sicuramente la trasferta di sabato”

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Stefano Antonelli, agente dell'esterno dell'Udinese Destiny Udogie, da questa estate di proprietà del Tottenham: "È all’Udinese solo in prestito, finalmente qualche giovane sta emergendo e in questo momento Udogie è l’Under 21 che ha fatto più minutaggio in Italia, prima che si infortunasse Kvara. Non giocherà a Napoli sabato, ha un piccolo risentimento al flessore".