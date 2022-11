Notizie Udinese – Becao e Udogie ci saranno? / Il punto sugli infortunati

La squadra allenata da Sottil si prepara al prossimo incontro di campionato. Ecco il punto su tutti gli infortunati, ci saranno a Napoli

Redazione

Il team bianconero dei Pozzo continua a lavorare in vista dell'ultimo incontro di questo 2022. L'anno solare è stato uno dei migliori dell'ultimo decennio per la squadra bianconera. In vista dei prossimi incontri sicuramente bisogna fare molto di più, visto che non si riesce a vincere da oramai ben sei giornate. Tutte le ultime partite sono finite in pareggio e dall'ultima vittoria contiamo ben cinque match in parità e due sconfitte (una contro il Monza in Coppa Italia). Ora contro il Napoliarriverà l'occasione del riscatto che tutti aspettano. Una partita difficile e praticamente proibitiva quella che si giocherà allo stadio Diego Armando Maradona, ma l'Udinese vuole sorprendere come nell'inizio di stagione. C'è da fare anche il punto sugli infortunati, ecco se ci saranno sul campo sia Becao che Destiny Udogie.

Partiamo dal difensore centrale brasiliano, che è ancora alle prese con un fastidio muscolare. La sua presenza in vista del prossimo incontro resta molto difficile, anche se i più ottimisti sperano possa rientrare in extremis. Dipende sempre anche dallo staff medico e tecnico e quanto abbia intenzione di rischiare il giocatore. Il rischio che accada un Olimpico 2 è dietro l'angolo. Per chi non si ricorda, all'Olimpico, Rodrigo ha fatto di tutto per rientrare e giocare ma al 60' minuto ha dovuto alzare bandiera bianca e tornare in panchina. Da quel momento non è ancora tornato sul campo da gioco. Passiamo al laterale Destiny Udogie.

Destiny Udogie — Anche per l'esterno sinistro di Andrea Sottil si tratta di un fastidio muscolare e la cartella clinica è pressoché identica. In questo caso non sappiamo se Destiny potrà esserci perché dipende sempre dallo staff tecnico e dalla voglia di rischiare il giovane. Cambiando rapidamente discorso, non puoi perdere tutti gli ultimi aggiornamenti di mercato. L'Udinese cerca un nuovo difensore. I Pozzo hanno un piano <<<