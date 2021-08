News Udinese – Gli aggiornamenti in vista del campionato

La stagione dei bianconeri è iniziata al meglio, con un clamoroso pareggio in rimonta contro gli ex campioni d’Italia, la vecchia signora guidata da Max Allegri. Ora la testa è al secondo incontro stagionale, sempre in casa ma contro il...

Redazione

La stagione dei bianconeri è iniziata al meglio, con un clamoroso pareggio in rimonta contro gli ex campioni d'Italia, la vecchia signora guidata da Max Allegri. Ora la testa è al secondo incontro stagionale, sempre in casa ma contro il Venezia. La squadra è carica ed ha molta voglia di fare bene, non vuole smarrire punti per strada. Il match contro la società lagunare può nascondere diverse insidie, mister Gotti lo sa e sta continuando in un lavoro intensivo sui campi d'allenamento. Scopri assieme a noi gli aggiornamenti e tutte le novità dal centro sportivo Bruseschi.

I ballottaggi

Nella giornata di oggi è andata in scena la rifinitura prepartita. La squadra si è ben comportata sul campo e il mister ha già potuto scegliere chi saranno gli undici titolari in vista dell'incontro di domani. Sono diversi i ballottaggi, soprattutto quelli che riguardano l'attacco. I dubbi continuano ad intasare la mente del tecnico. Non si sa ancora chi potrebbe essere la prima punta domani, la coppia favorita è Deulofeu - Pussetto con un abbassamento di Pereyra nel cuore del centrocampo. Oppure può essere riconfermato l'attacco della scorsa giornata, con i due argentini, uno dietro e l'altro ad attaccare la profondità. Scopri come è andata l'ultima seduta in vista del match.

La seduta

I giocatori si sono ben comportati agli ordini del coach. Prima c'è stata una fase di attivazione e riscaldamento per tutta la rosa. Poi c'è stata una fase palla a piede, in cui si è potuta notare la tecnica dei giocatori. Seguita da dei torelli e per concludere una partitella a campo ridotto. Da un quarto d'ora per tempo. La squadra ha la testa concentrata al match di campionato, nel frattempo la società lavora sul mercato. Oggi è stato annunciato un nuovo acquisto, scopri assieme a noi di chi stiamo parlando. Un talento incredibile <<<