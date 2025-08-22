Mercato Udinese – Brenner ai saluti? Il Cincinnati lo chiama

L’attaccante brasiliano potrebbe tornare nella sua patria e il Cincinnati sta monitorando la sua situazione per piazzare l’offerta giusta

Dopo solo due stagioni trascorse all’Udinese, durante le quali ha collezionato 23 partite e segnato 1 rete, Brenner potrebbe tornare al Cincinnati. L’attaccante sembrava vicino a fare ritorno in Brasile, ma nessuna squadra ha avuto la capacità finanziaria per negoziare con l’Udinese.