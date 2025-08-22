Mercato Udinese – Brenner ai saluti? Il Cincinnati lo chiama

Dopo solo due stagioni trascorse all’Udinese, durante le quali ha collezionato 23 partite e segnato 1 rete, Brenner potrebbe tornare al Cincinnati. L’attaccante sembrava vicino a fare ritorno in Brasile, ma nessuna squadra ha avuto la capacità finanziaria per negoziare con l’Udinese.
L’attaccante brasiliano potrebbe tornare nella sua patria e il Cincinnati sta monitorando la sua situazione per piazzare l’offerta giusta
Adesso si presenta nuovamente l’opportunità per Brenner di tornare al Cincinnati, club in cui ha giocato dal 2021 al 2023, mettendo a segno 27 gol in 71 presenze. L’accordo sarebbe un prestito fino a dicembre con possibilità di acquisto.
Si tratta di un amore mai sbocciato quello tra Brenner e il club bianconero. L'apporto del ragazzo nei confronti della squadra non è mai stato decisivo e nel corso del tempo i rapporti sono deteriorati a vista d'occhio.
