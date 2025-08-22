Ieri Martin Payero, il mediano argentino che in due anni con l'Udinese ha collezionato 41 apparizioni e segnato 3 reti, ha effettuato i controlli sanitari per la Cremonese. Oggi dovrebbe essere la giornata in cui verrà ufficializzato il suo passaggio in prestito con l'obbligo di riscatto se il club riesce a mantenere la categoria.
mondoudinese udinese news udinese News Udinese – Payero sosterrà le visite mediche con la Cremonese
udinese
News Udinese – Payero sosterrà le visite mediche con la Cremonese
Il centrocampista argentino ormai è alle soglie per essere un giocatore della Cremonese e sosterrà a breve le visite mediche
L’Argentina sembra la destinazione desiderata dal giocatore ma alla fine rimarrà nella massima Serie italiana. Sarà una titolarità da confermare giorno dopo giorno dal momento che la Cremonese necessità di salvarsi in quanto neopromossa.
L’Udinese perde un centrocampista che ha saputo regalare gioie ai tifosi fino all’ultimo istante. Non perdeteveli le ultimissime del mercato friulano: Zaniolo bianconero? La scelta dei Pozzo è chiara
© RIPRODUZIONE RISERVATA