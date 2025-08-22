News Udinese – Payero sosterrà le visite mediche con la Cremonese

Il centrocampista argentino ormai è alle soglie per essere un giocatore della Cremonese e sosterrà a breve le visite mediche

Ieri Martin Payero, il mediano argentino che in due anni con l'Udinese ha collezionato 41 apparizioni e segnato 3 reti, ha effettuato i controlli sanitari per la Cremonese. Oggi dovrebbe essere la giornata in cui verrà ufficializzato il suo passaggio in prestito con l'obbligo di riscatto se il club riesce a mantenere la categoria.