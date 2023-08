Udinese-Al Rayyan / Ecco chi sono i prossimi avversari dei bianconeri

L'Udinese si prepara al prossimo incontro amichevole (nonché l'ultimo della preparazione estiva) alla Dacia Arena arriverà l'Al Rayyan

L'Udinese si prepara all'ultimo incontro amichevole di questa prestagione. Dall'altra parte del campo arriveranno i qatarioti dell'Al Rayyan. Il team che gioca nel paese ospitante degli ultimi Mondiali, ha voglia di mettersi in mostra anche con il calcio europeo. Stiamo parlando di una delle migliori squadre del campionato che si gioca nel Medio Oriente. Nel corso degli anni la società è riuscita a far sbarcare in Qatar alcuni dei migliori calciatori europei. Non dimentichiamo che fino a un paio d'anni fa la loro punta di diamante era il colombiano James Rodriguez.

Ad oggi nella loro formazione titolare possiamo trovare altri campionai di buonissimo livello. Sofiane Boufal e Rodrigo (ex Leeds) sono solo alcuni degli esempi di un campionato in continua crescita. All'Al Rayyan troviamo anche una vecchia meteora del nostro calcio: Steve Nzonzi. Il centrocampista dopo la parentesi fallimentare con la Roma ha iniziato un lungo girovagare che lo ha portato fino in Qatar. Non possiamo fare altro che attendere il fischio d'inizio e vedere quanto effettivamente il calcio d'oltre golfo può entrare in competizione con quello europeo.

L'orario del match — Il fischio d'inizio dell'incontro è stato fissato per le 20 e 30 di venerdì sera. La partita sarà trasmessa sul canale 12 del digitale terrestre in Friuli Venezia Giulia. Le tribune saranno aperte e di conseguenza ci si aspetta un clima di festa. Un match che sicuramente sarà d'antipasto a quello che vedremo sette giorni dopo nel primo importante incontro ufficiale. Subito dopo la partita con i qatarioti ci sarà la Coppa Italia contro la vincente della sfida tra Catanzaro e Foggia. Proprio per questo motivo Andrea Sottil dovrà sfruttare al meglio la sfida di domani sera e farsi un'idea su quale sarà la formazione titolare a partire dalla settimana prossima. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in uscita. Ecco le cifre dell'affare Samardzic, manca solo l'annuncio ufficiale <<<