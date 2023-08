Mercato Udinese – Samardzic in neroazzurro / Ecco le cifre ufficiali

Lazar Samardzic si prepara per diventare un nuovo componente della rosa neroazzurra di Simone Inzaghi. Ecco le cifre ufficiali dell'affare

Lazar Samardzic è sempre più vicino ai neroazzurri di Simone Inzaghi. Il centrocampista serbo sa che diventerà tra poche ore un nuovo calciatore del club di Milano e proprio in questi istanti la famiglia Pozzo ha limato gli ultimi dettagli con il club di Via della Liberazione. Il matrimonio oramai è scritto e il calciatore non deve fare altro che trovare un posto e mettersi in mostra con la casacca del club che ha giocato la finale di Champions League solo qualche mese fa. Non perdiamo altro tempo ed andiamo sin da subito nel dettaglio a vedere tutte le cifre ufficiali della trattativa.

Secondo quanto ci giunge in redazione, l'affare è stipulato in questo moto: 4 milioni di euro per il prestito con riscatto obbligatorio fissato a 16 milioni di euro. 2 o 3 milioni di bonus legati alle sue prestazioni ed ai risultati del team che gioca al Giuseppe Meazza. Infine l'inserimento del cartellino di Giovanni Fabbian che andrà in quel di Udine per una cifra molto vicina ai quattro milioni di euro. I neroazzurri come raccontato in precedenza avranno il diritto di recompra a 12 milioni. Non è ancora chiaro per quante stagioni il team diretto da Piero Ausilio e Beppe Marotta potrà usufruire di questo vantaggio.

La contropartita — In questa situazione non va assolutamente sottovalutata un'ottima contropartita come quella di Giovanni Fabbian. I bianconeri di conseguenza oltre ad incassare 16 milioni avranno il cartellino di uno dei centrocampisti più interessanti del campionato di Serie B della passata stagione. Solo 21 anni, ma già otto gol messi a referto con la maglia della Reggina. Vedremo se riuscirà ad imporsi anche in Friuli Venezia Giulia con la maglia dell'Udinese e in un campionato sicuramente molto più difficile da interpretare.