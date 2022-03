Udinese / L’ Albiceleste chiama Cioffi risponde: ecco chi parte!

Appena assaporata e già dovuta mettere da parte, la vittoria contro la squadra di mister Giampaolo deve si fungere da motivazione ma non deve essere una distrazione. Per questo il tecnico bianconero è già a lavoro per preparare il delicatissimo match della prossima giornata.

Il campionato per ora non si ferma e i giallorossi di Mourinho arriveranno alla Dacia Arena. La squadra dello special one non hanno nessuna voglia di fermare la striscia positiva che sta attraversando. Non vogliono fermarsi neanche i ragazzi di mister Cioffi che ora vogliono proseguire sulla strada d'oro che ha segnato le recenti uscite.