Notizie Udinese | Parla Aldo Serena: “Beto è ancora una pietra grezza”

L'ex centravanti e opinionista sportivo ha parlato dell'attaccante portoghese dei friulani, spiegando come debba lavorare ancora molto

Redazione

La squadra bianconera ha iniziato a lavorare sui campi del Bruseschi in vista dei primi incontri di campionato. Nel frattempo c'è la dirigenza che sta cercando in tutti i modi di anticipare i tempi per poter fornire a mister Sottil una squadra già pronta per vincere partite e fare bene. Al momento la situazione è tutt'altro che semplice, visto che in difesa la coperta è abbastanza corta per via degli infortuni, ma anche in attacco la squadra è assalita dalle voci di mercato.

Come appreso dagli scorsi aggiornamenti, Beto sarebbe finito nel mirino dell'Everton in Premier League, del Borussia Dortmund in Bundesliga mentre, in Serie A, avrebbe attirato l'attenzione di Fiorentina e Napoli. Stando alle nostre fonti, Beto rimarrà a Udine almeno fino a giugno. Il Napoli non ha fretta di puntare su di lui avendo a disposizione sia Osimhen che Simeone. L'unica squadra che potrebbe realmente impensierire il giocatore a gennaio sarebbe la Viola di Commisso che prima, però, dovrebbe liberarsi di Cabral. La valutazione di Beto ruota sempre attorno ai 30 milioni di euro.

Le parole di Serena — Dell'attaccante portoghese ha voluto parlarne uno che di gol s'intende, ovvero Aldo Serena: "Lo vedo piuttosto istintivo. Sembra sgraziato nell'allungo, anche se poi sul pallone ci arriva, ma è in area di rigore che deve migliorare sotto tutti gli aspetti, compresa la freddezza necessaria. Per me è ancora una pietra grezza che deve essere lavorata, ma se vuole fare il salto di qualità, dipenderà soprattutto da lui, perché l'Udinese sa come costruire i talenti: Beto è nel posto giusto".