Calciomercato Udinese – Novità Pereyra: gli agenti parlano con la società

Redazione

La squadra bianconera continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Al Bruseschi ci si sta impegnando per mettere in campo una società di grandissimo livello che possa prendersi diverse vittorie anche nella seconda parte della stagione e sognare a tutti gli effetti un piazzamento nelle prossime competizioni europee. Al momento si tratta anche sul mondo dei rinnovi visto che un calciatore molto importante, si trova in scadenza di contratto. Il capitano Roberto "El Tucu" Pereyra lavora intensamente, ma allo stesso tempo non ha ancora sancito il suo rinnovo con la squadra dei Pozzo. Nelle ultime ore filtrano delle novità molto importanti e di conseguenza andiamo a vedere di cosa si sta parlando.

L'ex Watford ha le idee chiare da moltissimo tempo e la sua unica scelta è quella di chiudere la carriera in Argentina, più precisamente al River Plate (la sua squadra sin da bambino). Al momento, però, è ancora presto per parlare della fine della sua carriera e di conseguenza l'Udinese vorrebbe continuare a poterlo schierare come gioiello e capitano indiscusso. Proprio in questi giorni vista anche la sua situazione contrattuale, sono state diverse le squadre che hanno provato a contattarlo. Tra queste c'è anche la Fiorentina di Rocco Commisso. La società ha le idee chiarissime e non vede l'ora di poter chiudere un nuovo accordo con l'argentino, anche se da Udine arrivano notizie discordanti.

Gli agenti — Tutto l'entourage dell'argentino sembra essere a colloquio con la società dei Pozzo e la fumata bianca o la svolta decisiva potrebbe arrivare da un momento all'altro. Bisogna solo attendere ancora qualche giorno prima di scoprire il futuro del talento che sta facendo entusiasmare tutti i tifosi presenti alla Dacia Arena.