Udinese – Bollettino esemplare alla prima! I dettagli

Manca sempre meno alla prima gara contro il Verona. Il derby del “triveneto” presenterà subito uno spettacolo sotto tanti punti di vista. A tal proposito Runjaic può godere di un bollettino molto positivo. Ecco i nomi dell’Udinese.
Runjaic e i suoi arriveranno alla gara contro il Verona con un ottimo bollettino medico: andiamo a scoprire il perché
Tra gli squalificati appare Maduka Okoye per via delle vicende legate al caso scommesse. La sentenza ha dichiarato che il giocatore dovrà rimanere fuori per due mesi e quindi non lo vedremo tra i pali ancora per un po’.
Per quanto riguarda, indisponibili e diffidati, i bianconeri non presentano nemmeno un nome. Non perdetevi le ultime notizie di mercato: Brenner ai saluti? Il Cincinnati lo chiama<<<
