Notizie Udinese | L’ex Allan lascia l’Europa: ufficiale la firma con l’Al-Wahda

Niente da fare. Non ci sarà alcun ritorno in Friuli per l'ex centrocampista bianconero. Allan Marques è un nuovo giocatore dell'Al-Wahda, società che milita nella massima serie del campionato degli Emirati Arabi. Allan era fuori dai piani tecnici di Lampard, tant'è che non ha disputato neppure una partita in questa stagione con la maglia dei Toffies. Ora è il momento di una nuova avventura, lontano dall'Europa, dieci anni dopo il suo arrivo dal Brasile.