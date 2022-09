Mercato Udinese – Futuro lontano da Udine? / Le ultime sul Tucu Pereyra

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi impegni. Nel frattempo il capitano inizia a pensare al suo futuro

Tante proposte ed un futuro abbastanza incerto, sono queste le ultime notizie che girano attorno al mondo del Tucu Pereyra. Il suo contratto andrà in scadenza tra una sola stagione e di conseguenza il team bianconero dovrà fare il massimo per poter conservare un giocatore di questo calibro. A provare a convincere il Tucu ci sono team che arrivano da tutto il continente e non solo. Diverse squadre sono interessate alle sue prestazioni e non vedono l'ora di accaparrarsi un giocatore di questo calibro per una cifra irrisoria, cioè a zero. Tutti i dettagli su una trattativa che potrebbe prendere quota tra qualche mese.

La prima società interessata al contratto del giocatore argentino sembra arrivare dal nostro campionato e stiamo parlando dei neroazzurri diSimone Inzaghi. Vista l'impossibilità nel fare spese folli ci si inizia a muovere sul campo dei parametri zero per poter confermare un ottimo team, ma senza spendere grosse cifre di denaro. Non solo i vice campioni d'Italia, però, sono interessati all'acquisto di un giocatore di questo calibro. Nelle ultime ore arrivano delle importanti notizie anche dall'altra parte del mondo. La squadra che ha fatto esplodere e reso importante il Tucu è pronta per riassicurarsi le sue prestazioni. La palla passa al fantasista argentino.

Il ritorno in patria

Per come ha giocato fino ad ora è difficile che Pereyra accetti di fare un passo indietro e tornare nel suo River. Al momento gioca ancora in maniera fin troppo lucida per poter dire che stiamo parlando di un talento in calo. Lui ha sempre detto di voler chiudere la carriera in Argentina, ma al momento è sicuramente troppo presto. Il Tucu è davanti ad una scelta molto importante e con il tempo scopriremo la sua decisione.