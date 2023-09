News Udinese | Allarme esterni: Ebosele non basta, Sottil studia soluzioni

Problema sulle fasce

La scelta intrapresa da mister Sottil, alla ricerca soluzioni, di inserire dal primo minuto Kamara non è bastata al fine del risultato finale. L'esterno arrivato in estate dal Watford è ancora in fase d'ambientamento. Lo stesso discorso vale per la corsia di destra, con l'alternanza tra Ebosele e Ferreira che non ha portato al momento i frutti sperati. Accorgimenti che il tecnico friulano dovrà provare a prendere anche nel prossimo impegno contro la Fiorentina. Una gara delicata, per la classifica, con un avversario di livello e con le ultime due defezioni registrate, Kabasele e Ebosse, finiti in infermeria in attesa di comprendere l’entità dei rispettivi infortuni. Adesso non possiamo fare altro che andare a vedere tutti i voti assegnati dalla redazione a tutti i calciatori bianconeri. Ecco come è andata la sfida e le pagelle di Cagliari-Udinese <<<