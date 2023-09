Cagliari-Udinese | Allarme Sottil: out in 7 per la trasferta di domenica

Il tecnico bianconero deve fare i conti con diverse assenze importante per la gara della Sardegna Arena: Al momento, sono 7 gli indisponibili

Allenamento al completo oggi al Bruseschi, dopo che i giocatori impegnati con le rispettive nazionali hanno fatto rientro a Udine. Seduta importante in vista della trasferta di Cagliari, gara importante per ottenere i primi tre punti della stagione. Nonostante il ritorno di giocatori fondamentali come Bijol, Lovric e Samardzic, e il tesseramento last minute di Pereyra, Sottil è alle prese con diverse defezioni importanti.

Infatti, dopo soltanto tre giornate di campionato è già emergenza infortuni per l'Udinese. Gli indisponibili per il lunch match della Sardegna Arena sono addirittura sette: Padelli, Masina, Ehizibue, Davis, Semedo, Deulofeu e Brenner, a cui si aggiungono Pafundi ed Ebosse, che potrebbero essere disponibili al massimo per la panchina, essendo di rientro dopo lunghi infortuni.

Nuovi arrivi — Le uniche buone notizie per Sottil sono il ritorno in rosa di Pereyra, il recupero di Festy Ebosele e la prima convocazione per i neo acquisti Payero e Tikvic. Ancora allenamento a parte per Kristensen.

