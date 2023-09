Cagliari-Udinese / Mister Sottil cambia un titolare: ecco la probabile

Il tecnico Andrea Sottil cambia un titolare dal precedente incontro con il Frosinone. Ecco chi andrà a perdere il posto in vista del match

Il tecnico bianconer o Andrea Sottil ha deciso e si affiderà per dieci undicesimi alla formazione che bene ha fatto contro il Frosinone. Nel match giocato il due settembre, alla squadra è mancato solo il gol per poter portare a casa i primi tre punti stagionali. Ora arriverà una nuova prova contro il Cagliari e l'obiettivo è uno solo: vincere. Ecco gli undici a cui si affiderà il mister dell'Udinese.

Cambia soltanto il terzino destro, in attesa del rientro di Pereyra ci sarà Ebosele. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le ultime di formazione del Cagliari. Ranieri scenderà in campo così <<<