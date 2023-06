Udinese | Allegri fa la conta in attacco: Vlahovic e Kean in forte dubbio

Il tecnico livornese deve sciogliere gli ultimi dubbi prima di partire alla volta di Udine: l'attaccante italiano non si è allenato

L'ultima giornata di campionato vedrà di fronte Udinese e Juventus. I bianconeri sono reduci dalle sconfitte con Empoli e Milan e cercheranno di concludere quest'annata registrando un successo per cercare di conquistare l'Europa League. Da due sconfitte viene anche il club friulano allenato da Sottil che cercherà in tutti i modi di mettere i bastoni fra le ruote alla formazione di Allegri, provando così a regalare un'ultima vittoria in casa.

La formazione ospite, dal canto proprio, nell'ultimo turno di campionato ha rimediato una pesante sconfitta tra le mura amiche per 0-1 nello scontro diretto contro il Milan. Uno stop che, di fatto, ha matematicamente estromesso la formazione bianconera dalla prossima Champions League, alla luce della nuova penalizzazione di 10 punti. Di conseguenza, gli uomini allenati da Massimiliano Allegri possono ancora cercare di salvare il salvabile, UEFA permettendo. L'estate, con ogni probabilità, riserverà ancora tante sorprese, ma poter partecipare a una competizione europea sarebbe senza dubbio fondamentale per il nuovo inizio del club. Pertanto, anche a Udine sarà schierata la formazione migliore, guidata dalla coppia d'attacco formata da Angel Di Maria e Milik, al momento in vantaggio su Vlahovic.

Il motivo riguarda le condizioni al momento non ottimali di Moise Kean e Dusan Vlahovic. Entrambi sarebbero in forte dubbio per la trasferta friulana, cosi come il centrale Bremer, reduce da un affaticamento contro il Milan. Molto difficile che questi ultimi partano titolari contro i bianconeri di Sottil.