Calciomercato Udinese – Nuova offerta dalla Turchia per Becao: i dettagli

L'Udinese continua a lavorare sul mercato da diverse settimane. Sono tanti i giocatori in uscita o che interessano alle migliori società del nostro calcio. Tra questi c'è anche il difensore centrale brasiliano Rodrigo Becao. Sappiamo benissimo che il suo contratto è in scadenza nel 2024 e di conseguenza si sta cercando una quadra con la società per poter aprire ad un possibile rinnovo. Ad oggi le possibilità che effettivamente questo possa avvenire sono molto basse. Il direttore dell'area tecnica ha fatto il punto e spiegato che al momento l'ex CSKA non ha alcuna intenzione di parlare di un possibile prolungamento. Proprio per questo motivo si continua a lavorare ad una possibile cessione. Dalla Turchia arriva la notizia di una nuova possibile offerta.