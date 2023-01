Juventus-Udinese / Allegri: “Di Maria recuperato, Bremer è in dubbio”

Alla vigilia della sfida contro l’Udinese ha parlato Massimiliano Allegri , che nella consueta conferenza stampa prepartita si è espresso così sulle condizioni di Angel Di Maria: “ Abbiamo recuperato Di Maria, Bremer è un po' affaticato ma in caso abbiamo subito pronto Rugani . La formazione la deciderò nelle prossime ore in base a come stanno i giocatori. L'Udinese è una squadra molto fisica con un giocatore straordinario come Pereyra che da noi ha fatto molto bene”.

Continua sulla difesa e il recupero di Alex Sandro : “ Dovrebbe rientrare , sta bene. Domani tra Gatti, Rugani, Danilo e Alex Sandro, ne giocano tre . Momentaneamente togliamo Bremer che è un po' affaticato”. Per quanto riguarda la possibilità di vedere Chiesa dall’inizio : “Alla fine l'altro giorno ha giocato un tempo. Chiesa ha fatto bene , fisicamente gli serviva una partita del genere. Sta crescendo di condizione , non so se riuscirò a farlo partire dall'inizio però sono molto contento. Lui e Di Maria possono anche giocare dietro le punte, dipende da chi gioca dietro al quinto . Poi un conto è se parti dall'inizio, un conto a mezz'ora dalla fine”.

Le parole di Allegri

Sugli infortunati: "Cuadrado può tornare con la squadra tra una settimana. Lui De Sciglio, Vlahovic, Bonucci e Pogba, che sta lavorando bene, in 15 giorni conto di averli a disposizione". Chiosa finale sui titolari in attacco: "Kean quest'anno si è presentano molto bene, ha perso 6 kg rispetto all'anno scorso. Poi è maturato, ha una presenza diversa in campo. Lui è un giocatore che è cresciuto molto. Domani devo valutare se far giocare lui e Milik insieme o magari far partire Di Maria".