Juventus-Udinese / Mister Allegri sorride, le ultime su Federico Chiesa

Mister Allegri non può fare altro che sorridere, viste le ultime notizie che arrivano per nome e per conto di Federico Chiesa. Ecco i dettagli

Federico Chiesa continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Il calciatore bianconero ha già in programma il rientro sul campo da gioco (magari con la maglia da titolare) nel corso della sfida contro l'Udinese di campionato. Vedremo se effettivamente riuscirà a rientrare.

Al momento tiene banco la situazione che riguarda l'attacco bianconero, non solo per Federico Chiesa ma anche per Dusan Vlahovic. Il serbo è molto difficile che possa scendere sul campo da gioco nel corso di questa sfida, anche se mai dire mai. Sono comunque pronti sia Arkadiusz Milik che Keinan Yildiz in caso di assenza dei due titolari del match d'andata.