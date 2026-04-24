L'Udinese si avvicina sempre di più al prossimo incontro di campionato. Una sfida di primissimo livello per la società che deve conquistare i cinquanta punti finali e soprattutto la parte sinistra della classifica. Una sfida contro i biancocelesti che dovrà essere giocata in maniera perfetta per portare a casa il bottino pieno. Proprio per questo motivo il club sta cercando di fare gruppo al massimo e di conseguenza è stata organizzata a tutti gli effetti una giornata di allenamento a porte aperte. Questo sabato, 25 di Aprile, tutti i fans bianconeri potranno assistere all'allenamento degli uomini di mister Kosta Runjaic. Passiamo all'orario.

L'orario dell'allenamento e tutte le info

Davis ed Ekkelenkamp

La seduta inizierà alle ore 11:00 e sarà il sesto appuntamento stagionale tra tifosi e ragazzi bianconeri. Un aspetto che sta prendendo sempre più quota e che sta riportando la passione intorno al club bianconero. In gruppo ci si aspetta di ritrovare a totale disposizione un calciatore fondamentale come Thomas Kristensen, ma non bisogna sottovalutare anche le ultime che potrebbero arrivare su Keinan Davis. Sicuramente un ottimo modo per tutti i fans per festeggiare la giornata della Liberazione. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Zaniolo, futuro scritto: tutti i dettagli <<<