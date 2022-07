Udinese | Allenamento al Bruseschi per i bianconeri: Chelsea nel mirino

Prosegue la preparazione in vista della prossima stagione per il club friulano. Oggi i bianconeri hanno svolto due sessioni d'allenamento

Redazione

Manca sempre meno all'inizio del campionato 2022/23. Sono settimane fondamentali per il club bianconero in vista della prossima stagione. Nei prossimi giorni, non solo l'Udinese sarà impegnato nelle questioni di mercato, ma dovrà anche occuparsi della preparazione precampionato. Dopo diversi giorni di ritiro in Austria, a Lienz, i bianconeri hanno fatto ritorno ad Udine per continuare il ritiro in vista del prossimo campionato di Serie A. Non perdiamo altro tempo e facciamo un focus sulla sessione d'allenamento precampionato odierna.

Mercoledì 27 Luglio 2022, i bianconeri sono tornati ad Udine per continuare la preparazione dopo aver trascorso le ultime tre settimane a Lienz, in Austria. Ieri, l'Udinese è tornata in Friuli per prepararsi in vista dei prossimi impegni ufficiali e non. Nel corso della mattinata, Sottil ha presieduto l'ultima sessione d'allenamento in terra tirolese, prima di salire sul bus che avrebbe riportato la squadra in Friuli. Seduta personalizzata per Beto e per Nuytinck. Non si è allenato con i compagni Ilija Nestrovski, ma si dovrebbe trattare di un problema non grave. Anche Tolgay Arslan, alle prese con un infortunio alla caviglia, ha svolto una sessione personalizzata. Oggi, 28 Luglio, i bianconeri hanno svolto una doppia sessione di allenamento.

Occhi puntati sui Blues

Domani, invece, non è prevista nessuna seduta. Infatti, l'Udinese disputerà l'ultima amichevole di questo precampionato. Stiamo parlando del match più atteso e più prestigioso di tutti, quello contro il Chelsea. La partita si svolgerà domani 29 Luglio alle ore 21 presso la Dacia Arena di Udine. E' un match particolarmente importante per i bianconeri, che non vedono l'ora di scendere in campo contro un avversario così forte e rinomato come i Blues. Non è prevista nessuna diretta televisiva, ma potrete seguire il match su Mondoudinese.it attraverso risultati e aggiornamenti in tempo reale. Secondo le previsioni, la Dacia Arena sarà sold out per l'occasione, con i tifosi bianconeri che non vogliono perdersi l'occasione di assistere ad un match così spettacolare.