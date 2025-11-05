Mentre in casa Udinese iniziano i preparativi per la gara contro la Roma, Gasperini deve fare i conti con un altro infortunio nel reparto d’attacco.
News Udinese – Gasperini perde un altro big! La situazione
Il tecnico dei giallorossi dopo aver perso Dybala, non avrà a disposizione un altro attaccante per fronteggiare l’Udinese
Dopo Dybala, anche Bailey si ferma. Durante l'ultima seduta di allenamento, il trequartista della Roma ha manifestato un problema muscolare e non potrà partecipare alla partita di domani in Europa League contro i Rangers, così come a Roma-Udinese di domenica.
Tornerà dopo la pausa e sarà esaminato dal team medico per le prossime partite: per lui si tratta di una lesione di primo grado al bicipite femorale sinistro. Le ultime di mercato: Chivu e Allegri stregati: pronta l’offerta per Solet<<<
