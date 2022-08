Notizie Udinese, altro botto! Ufficiale: dallo Sporting arriva Semedo – FOTO

Vivaldo Semedo nasce nel 2005 in Portogallo da genitori angolani. Calcisticamente cresce nell'Atletico Povoense, squadra che milita nella First Division portoghese, l'equivalente della nostro campionato d'Eccellenza. Nel 2018, a soli 13 anni, viene notato all'area scouting dello Sporting Lisbona che non esita a portarlo a vestire la maglia dei leoni. Qui allo Sporting, una delle migliori fucine di talenti del calcio europeo (basti solo pensare a Cristiano Ronaldo o Leao), ha trovato la sua dimensione, mostrando doti da vero crack. La passata stagione, tra presenze in under 17 e in under 19, ha collezionato la sbalorditiva somma di 24 gol in 25 partite. Numeri da capogiro che lo hanno fin da subito portato a vestire la maglia delle nazionali juniores, con le quali anno scorso ha raggiunto le semifinali negli Europei di categoria.