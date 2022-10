Notizie Udinese | Altro stop per la Primavera: gli azzurrini vincono 1-0

Arriva l'ottava sconfitta in campionato per i ragazzi di Sturm che proprio non riescono a ingranare. Il Napoli passa grazie a un gol di Rossi

Arriva un altro stop sul cammino dei ragazzi di Jaka Strum sulla panchina dell'Udinese U19. Dopo la vittoria in trasferta contro la Sampdoria, i friulani sono usciti sconfitti anche dalla gara contro il Napoli, con il punteggio d i 1-0 in favore degli azzurrini. Insuccesso che mantiene i bianconeri nei bassifondi della classifica con soli 4 punti racimolati, 5 reti segnate e 18 gol subiti . Numeri da brividi, ma per fortuna la strada è ancora lunga.

Il recap della gara

La partita comincia subito con il Napoli a fare la partita: al '20, buona occasione per gli azzurrini. Scambio nello stretto tra Marranzino e Acampa, quest’ultimo entra in area ma viene chiuso al momento del tiro da Cocetta in angolo. Dal corner schema che porta al tiro di Iaccarino da fuori area, ma la sfera termina alta. Al termine della prima frazione arriva la risposta bianconera. Azione pericolosa dell’Udinese con Basha che è arrivato fino al limite dell’area partenopea e ha calciato con il sinistro, bravi Barba e Hysaj a smorzare il tiro, con il pallone che arriva docile tra le braccia di Boffelli. Ma è nella ripresa che i padroni di casa sbloccano il risultato, precisamente al minuto '66, quando una palla illuminante di Benedetto Barba arriva a Rossi. L'’attaccante azzurro scatta sul filo del fuorigioco e si presenta a tu per tu con il portiere ospite, battendolo con un chirurgico tiro di sinistro. Gol che sancisce l'ottava sconfitta in campionato. Gli uomini di Sturm adesso dovranno lavorare in ottica Cagliari, prossimo avversario domenica alle ore 13. Cambiando completamente discorso, però, non puoi perdere tutte le ultime sul mercato bianconero. In arrivo un nuovo campione direttamente dal Brasile. Ecco quello che bisogna sapere su Matheus Martins <<<