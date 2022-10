Calciomercato Udinese – Le ultime su Matheus Martins e il suo futuro

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi impegni di campionato. Ecco tutte le ultime sulla società e sul mercato friulano

La squadra bianconera sa che deve fare la differenza e di conseguenza giocare ogni incontro al massimo delle forze. Sicuramente non sarà semplice ed anzi l'ultima settimana ha dimostrato che non si può abbassare mai la guardia per nessun motivo al mondo. Prima la sconfitta contro il Monza e poi quella contro il Torino hanno fatto molto male ad una società che fino a questo momento stava volando in campionato. Adesso bisogna voltare pagina il prima possibile e ripartire dall'incontro con la Cremonese. Nel frattempo la società si sta muovendo anche sul mercato e vuole chiudere un vero e proprio grande colpo dal Brasile. Ecco il protagonista dell'articolo.

Il giocatore al centro dell'articolo è Matheus Martins. Il talento sembra essere sempre più vicino al suo approdo in maglia bianconera, quello del brasiliano è un vero e proprio sogno che si avvera visto che per tantissimo tempo ha sperato di giocare in Europa. Anche nelle ultime interviste ha confermato proprio questo pensiero, nel frattempo però la società sta cercando di decidere sul suo futuro. Non va esclusa nessuna pista, visto che al momento ancora tutto può accadere sia sul mercato che non. Proprio da poco tempo a questa parte si è aperta una possibile nuova porta.

La via del prestito — Rompere i meccanismi in una squadra che funziona benissimo come questa Udinese potrebbe essere un problema, motivo per cui Matheus Martins non è detto che venga subito acquistato ed utilizzato dai bianconeri. Nelle ultime ore si sta aprendo sempre di più la pista che porta il brasiliano al Watford. Questa sarebbe sicuramente una trattativa in sinergia e che permetterebbe al giocatore di trovare spazio e non perdere tempo.