Cremonese-Udinese | Alvini: “Voglio vedere esultare i miei calciatori”

Il tecnico dei grigiorossi ha parlato in conferenza stampa per presentare la partita contro i friulani in programma questo pomeriggio

Redazione

Massimiliano Alvini, allenatore della Cremonese, ha presentato la partita contro l'Udinese in conferenza stampa. Per l'allenatore dei lombardi è arrivata l'ultima chiamata. In caso di sconfitta, la sua permanenza sulla panchina dello Zini sarebbe a forte rischio. Di seguito le sue parole:

Mister, quella di domani sarà una gara spartiacque a prescindere dal risultato.?

"È una partita importante, a me interessa solamente la mia priorità, che è la Cremonese e la squadra, quello che possono fare i ragazzi. Voglio veder esultare i miei calciatori e l'ambiente".

Che tipo di partita si aspetta?

"L'Udinese è una squadra forte, ha dei valori e lo dice la classifica. Cercheremo di fare una partita aggressiva e cercheremo di togliere a loro i punti di forza, abbiamo grande rispetto per loro ma metteremo in campo tutto il necessario per fare il massimo".

Chi mancherà domani?

"Non c'è Chiriches, dobbiamo valutare le condizioni di Lochoshvili, lo staff ha fatto il massimo per rimetterlo in campo dopo la Samp e spero che ci sia, per il resto manca solo Vlad. Rientra Radu".

Pensa di cambiare qualcosa a livello di interpreti?

"Secondo me con la Samp è mancato solo il risultato, che è quello che determina e influenza il giudizio. Su questo siamo consapevoli, noi valutiamo il percorso che stiamo facendo. Non sono scontento di come la squadra si è espressa. Non penso che cambierò tanto, ho fiducia nella squadra. La squadra ha coraggio e voglia di fare il massimo e penso che anche domani lo farà".

Come sta Dessers dopo l'errore di lunedì?

"Ho grande fiducia in lui, l'altro giorno abbiamo notato che è il quarto attaccante di Serie A per tiri in porta avuti, davanti a top player. Gli ho solo detto di lavorare come ha fatto in questi ultimi giorni, con più rabbia e intensità. Ha avuto le occasioni e le avrà ancora, deve considerare la Cremonese qualcosa di importante, la maglia grigiorossa può valorizzare anche lui nel suo percorso".

