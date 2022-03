Notizie Udinese – Alza bandiera bianca / Assenza pesantissima

Il giocatore bianconero è costretto ad alzare la bandiera bianca e non potrà essere dell'incontro. Ecco chi è pronto a sostituirlo

La squadra bianconera continua il suo percorso verso il prossimo incontro di campionato. Si tratterà di una partita tutt'altro che semplice e che potrebbe fare la differenza sotto tutti i punti di vista. Con i tre punti il decimo posto non sarebbe più così inafferrabile. D'altro canto, però, c'è una Roma che ha bisogno del successo per poter continuare a coltivare il suo sogno europeo. Intanto la partita si avvicina e i due tecnici pensano a chi fare scendere sul campo da gioco. Sia da una parte che dall'altra potrebbero esserci delle grosse sorprese, dato che proprio all'ultimo minuto una risorsa importante di Cioffi è stata costretta ad alzare bandiera bianca . Stiamo parlando di un talento incredibile.

Il giocatore al centro dell'articolo ha segnato un solo gol nella massima serie del calcio italiano, nonostante sia una risorsa importantissima per il team e per mister Gabriele Cioffi. Stiamo parlando del nigeriano Isaac Success, che da quando è arrivato ad Udine ha fatto vedere a tutti delle ottime prestazioni a cui manca solo il gol. Nelle ultime ore è arrivata una notizia dal Corriere dello Sport, tutt'altro che positiva e di conseguenza il talento bianconero non potrà fare parte dell'incontro e spaccare la partita con la sua entrata. Scopri chi potrà esserci al suo posto.