Notizie Udinese | Amichevole con la Primavera: brilla il baby Semedo

I bianconeri sono tornati al lavoro nella giornata di ieri per preparare al meglio la sfida contro il Lecce . Venerdì, Sottil dovrà fare sicuramente a meno di Becao e Lovric , due tasselli importanti del suo mosaico. Le alternative non mancano, ma dovrà essere bravo il tecnico piemontese a scegliere quella più adeguata. Il primo indiziato a sostituire lo sloveno è Lazar Samardzic . Il talentino tedesco ha ancora voglia di stupire ed è pronto a prendersi la squadra sulle spalle. In una partita ostica come quella contro i giallorossi, i friulani avranno bisogno della sua inventiva e del suo tiro da fuori.

Nel mentre, i giocatori non impiegati contro la Cremonese e quelli che hanno avuto meno minutaggio hanno giocato ieri una partita in famiglia contro la Primavera di mister Sturm della durata di 50 minuti. Per i ragazzi di mister Sottil vittoria per 3-2 con le reti firmate da Beto su rigore, Samardzic ed Ebosele. Per la Primavera doppietta di Semedo , con la prima rete realizzata su rigore.

Brilla il baby fenomeno

Arrivato in estate come colpo per il futuro, Semedo sta riscontrando qualche problema in questo avvio di stagione con la Primavera. Nelle prime sei partite ha segnato solo 1 gol, cifre non adatte agli standard a cui aveva abituato in terra lusitana. Tempo per crescere ce n'è in abbondanza, ma ora sta a lui compiere i primi passi per diventare presto un professionista. Speriamo che questi due gol siano d'auspicio. Cambiando rapidamente discorso, ma restando sul mercato. Passiamo a quello in entrata. Le ultime sull'affare Matheus Martins <<<