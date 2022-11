Udinese | Amoroso: “In Italia si costruiscono macchine. In Brasile è diverso”

La squadra bianconera si gode qualche altro giorno di vacanza prima della ripresa. Il mister Andrea Sottil ha dato un vero e proprio via libera e da domenica scorsa i giocatori non impegnati con le nazionali, possono godersi un po' di meritato riposo. Queste prime quindici giornate sono state molto intense per tutta la squadra ed anche le ultime prestazioni lo confermano. Questo grazie anche alla programmazione e alle scelte ponderate prese in estate che hanno portato talenti interessanti in quel di Udine. In più c'è il settore giovanile che da sempre consegna alla prima squadra giovani di grande prospettiva come lo stesso Pafundi.