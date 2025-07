Udinese News – Amoroso sul valore di Lucca nel mercato: le parole

Marcio Amoroso, ex attaccante che ha giocato anche per l'Udinese, ha discusso della passerella recente dei bianconeri: "Ammetto che non ho avuto la possibilità di seguire le partite dell’Udinese con regolarità. Tuttavia, da un po’ di anni, la situazione è rimasta quella: ci si batte per non retrocedere. Posso dire che sarebbe opportuno innalzare l’asticella, cercando calciatori in grado di risolvere i problemi, che abbiano la voglia di rimanere a Udine e non siano solo di passaggio".