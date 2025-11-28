Udinese – Amoroso: “Zaniolo? Non è né Zico né Totò ma…” Le parole

"Dell'Udinese menziono Zaniolo e Atta. Non capisco perché il primo sia sempre sostituito. Comprendo la scelta nelle partite iniziali quando forse non è in forma ottimale, ma ormai sono trascorsi tre mesi dall'inizio della stagione e ritengo che i calciatori di talento debbano rimanere in campo per tutta la durata della partita, a meno che non siano loro a richiedere il cambio. Sabato contro il Bologna, la sua sostituzione ha trasmesso un segnale di resa alla squadra. Zaniolo non è né Zico né Totò, ma merita di indossare la maglia numero 10 dell’Udinese".