Udinese – Amoroso: “Zaniolo? Non è né Zico né Totò ma…” Le parole - immagine 1
Il doppio ex della sfida di domani, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha analizzato degli aspetti legati ai bianconeri
Lorenzo Focolari Redattore 

Marcio Amoroso ha rilasciato delle dichiarazioni alla vigilia di Parma-Udinese. Il doppio ex della sfida ha commentato i favoriti dei friulani asserendo la difficoltà di questa trasferta.

"Dell'Udinese menziono Zaniolo e Atta. Non capisco perché il primo sia sempre sostituito. Comprendo la scelta nelle partite iniziali quando forse non è in forma ottimale, ma ormai sono trascorsi tre mesi dall'inizio della stagione e ritengo che i calciatori di talento debbano rimanere in campo per tutta la durata della partita, a meno che non siano loro a richiedere il cambio. Sabato contro il Bologna, la sua sostituzione ha trasmesso un segnale di resa alla squadra. Zaniolo non è né Zico né Totò, ma merita di indossare la maglia numero 10 dell’Udinese".

Amoroso chiude:"La squadra che è stata formata non è solo destinata a lottare per non retrocedere. Con questo gruppo, Runjaic deve andare oltre i 50 punti. Tuttavia, la sfida si presenta "difficile per l'Udinese, poiché il Tardini non è un terreno facile, e inoltre i bianconeri, dopo la sconfitta contro il Bologna, si troveranno ad affrontare un avversario motivato dalla vittoria di Verona. Si gioca per conquistare il risultato, ma è fondamentale evitare la sconfitta". Le ultime di mercato: Scelto il post Atta? Nuovo nome per gennaio <<<

