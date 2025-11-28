Marcio Amoroso ha rilasciato delle dichiarazioni alla vigilia di Parma-Udinese. Il doppio ex della sfida ha commentato i favoriti dei friulani asserendo la difficoltà di questa trasferta.
udinese
Udinese – Amoroso: “Zaniolo? Non è né Zico né Totò ma…” Le parole
"Dell'Udinese menziono Zaniolo e Atta. Non capisco perché il primo sia sempre sostituito. Comprendo la scelta nelle partite iniziali quando forse non è in forma ottimale, ma ormai sono trascorsi tre mesi dall'inizio della stagione e ritengo che i calciatori di talento debbano rimanere in campo per tutta la durata della partita, a meno che non siano loro a richiedere il cambio. Sabato contro il Bologna, la sua sostituzione ha trasmesso un segnale di resa alla squadra. Zaniolo non è né Zico né Totò, ma merita di indossare la maglia numero 10 dell’Udinese".
Amoroso chiude:"La squadra che è stata formata non è solo destinata a lottare per non retrocedere. Con questo gruppo, Runjaic deve andare oltre i 50 punti. Tuttavia, la sfida si presenta "difficile per l'Udinese, poiché il Tardini non è un terreno facile, e inoltre i bianconeri, dopo la sconfitta contro il Bologna, si troveranno ad affrontare un avversario motivato dalla vittoria di Verona. Si gioca per conquistare il risultato, ma è fondamentale evitare la sconfitta". Le ultime di mercato: Scelto il post Atta? Nuovo nome per gennaio <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA