Udinese News – Un finale già scritto: l’analisi del match in Coppa Italia

Un 2 a 0 prevedibile già dalla fine del primo tempo: squadra compassata e senza la voglia di combattere fino in fondo

Lorenzo Focolari Redattore 3 dicembre 2025 (modifica il 3 dicembre 2025 | 09:48)

La Coppa Italia non è mai stata a portata di mano per l'Udinese. Ormai sono anni che i friulani non passano gli ottavi di finale pertanto è inutile pensare che questa competizione sia stimolante per gli uomini di Runjaic. La Juventus di Luciano Spalletti ha sfruttato l'andamento di una gara che si è appiattita dopo poco a favore dei padroni di casa.

La presenza di Zaniolo è stata del tutto vana mentre per il povero Palma gli errori sono stati davvero tanti. In sostanza se questi novanta minuti si fossero potuti evitare, probabilmente sarebbe stato meglio per l'Udinese. Runjaic si dichiara non soddisfatto ma ciò che è stato prodotto (un goal annullato) non corrisponde al percorso del campionato bianconero.

La sensazione è che il fuoco della Serie A sia stato spento ancor prima di scendere in campo ieri. Questo crea dispiacere anche perché adesso i friulani giocheranno solo il campionato e non sono ammessi sbagli nei confronti dell'obiettivo principali.