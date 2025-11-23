Nonostante Jesper Karlstrom abbia riposato in nazionale nell’ultima gara contro la Slovenia, la gara di ieri lo ha dipinto come uno dei peggiori in campo. Il perno del centrocampo non ha dato per niente una buona impressione e questo è costato caro all’Udinese (altrettanto colpevole della sconfitta).
Udinese News – Karlstrom e Bertola da horror? L’analisi
Due errori fatali che sono costati la partita. Il capitano non ha trovato il ritmo per entrare in corsa nei minuti giocati
Gli episodi disastrosi per la pagella di Karlstrom sono legati al secondo goal di Pobega e al terzo di Bernardeschi. Nel primo caso si tratta di una distrazione elementare nel momento in cui, un esitante Okoye passa il pallone in direzione dello svedese che parte dopo Pobega. Il giocatore rossoblu si trova a quel punto da solo davanti al portiere calcia e segna.
Analogamente accade nel finale del secondo. Zanoli scarica un pallone parecchio dubbio e stavolta c’è Bertola che perde il possesso favorendo l’ingresso in area di Miranda che appoggia facile per Bernardeschi ed arriva il terzo goal. Le valutazione del match: Okoye e Solet rovinano un grande match: le pagelle<<<
