Udinese News – Karlstrom e Bertola da horror? L’analisi

Due errori fatali che sono costati la partita. Il capitano non ha trovato il ritmo per entrare in corsa nei minuti giocati

Nonostante Jesper Karlstrom abbia riposato in nazionale nell’ultima gara contro la Slovenia, la gara di ieri lo ha dipinto come uno dei peggiori in campo. Il perno del centrocampo non ha dato per niente una buona impressione e questo è costato caro all’Udinese (altrettanto colpevole della sconfitta).