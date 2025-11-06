News Udinese – Serve credere in ogni partita! L’analisi sul campionato

Ogni gara è una storia a sé e questo non può far altro che caricare la squadra di Runjaic per ottenere i risultati migliori

L'Udinese mantiene la caratteristica di essere una squadra dalla doppia natura. In un momento è una squadra organizzata e compatta in grado di delineare delle qualità. Allo stesso tempo il team di Runjaic sa diventare l'opposto di se stesso. A testimoniare ciò è il campo con i suoi risultati.