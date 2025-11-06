L'Udinese mantiene la caratteristica di essere una squadra dalla doppia natura. In un momento è una squadra organizzata e compatta in grado di delineare delle qualità. Allo stesso tempo il team di Runjaic sa diventare l'opposto di se stesso. A testimoniare ciò è il campo con i suoi risultati.
News Udinese – Serve credere in ogni partita! L’analisi sul campionato
Le vittorie contro l'Inter e l'Atalanta hanno sottolineato proprio come l'Udinese sappia stare in campo per 90 minuti creando difficoltà agli avversari più attrezzati sulla carta. Altre gare come quella contro il Cagliari, il Verona o il Sassuolo, riportano a guardare al lato destro della classifica.
Runjaic deve trovare una quadra che dia stabilità e a differenza della scorsa stagione, il modulo sembra definito (3-5-2). Manca l'aspetto fisico (diversi sono gli infortuni poco gravi ma continui come Davis, Ehizibue, Kristensen) e soprattutto quello mentale. La gara contro la Roma servirà a questo. Un banco di prova non tanto per il risultato da ottenere quanto per capire lo spessore della squadra stessa.
