News Udinese – La ripresa degli allenamenti / Ancora forfait

Il team bianconero lavora concentrato in vista di Lunedì sera. Il match contro i partenopei sarà facile, ma non tutti potranno dire la loro

La squadra sta lavorando in vista dell'incontro di Lunedì sera contro i partenopei. L'impegno sarà molto difficile e il team si sta impegnando sui campi del Bruseschi per potersi far trovare pronto e poter regalare ai tifosi della Dacia Arena un grande match. Ieri pomeriggio è ricominciata la preparazione dopo due giorni di pausa, in cui i giocatori si sono potuti dedicare alle famiglie e al tempo libero. La concentrazione è alta, la voglia di fare bene c'è, il match sarà molto duro, quasi una battaglia. Scopri assieme a noi come la squadra si è allenata oggi sui campi. Diverse le novità.

La seduta

Il team si è ritrovato sul campo ieri pomeriggio. L'allenamento si è diviso in due parti, esercitazioni tecniche e sul possesso per iniziare l'allenamento. Nella seconda parte, il team ha svolto principalmente un lavoro a secco, proprio per poter preparare al meglio il prossimo match. La prima novità della giornata è stata la presenza del presidente Giampaolo Pozzo, l'uomo d'affari sarà presente nella città friulana per ancora un paio di giorni. Prima di partire ed andare verso una nuova destinazione. Scopri assieme a noi tutte le altre novità della giornata e quali giocatori hanno dovuto dare forfait anche oggi. Ancora in inferiorità.

Gli assenti

Sono ben tre gli assenti di giornata. Il primo è il lungodegente Nestorovski, il suo infortunio al crocito è molto serio e ci vorrà del tempo prima che avvenga il suo ritorno al completo. Il secondo è Destiny Udogie, il difensore ha ricevuto un problema riguardante lo psoas e dovrà stare fermo per almeno un paio di settimane. Il terzo è Isaac Success, il problema gastro intestinale è terminato, ma resta ancora tanto da lavorare per poter recuperare al massimo.