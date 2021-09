News Udinese – Si studia il recupero / Non sarà semplice

Il giocatore era pronto a scendere in campo, ma le ultime notizie sono tutt'altro che confortanti. Scopri di chi stiamo parlando

Redazione

Si lavora intensamente con un solo obiettivo, il match contro gli azzurri. Dopo un avvio di campionato scoppiettante con ben sette punti in sole tre partite. Parliamo delle vittorie contro Spezia e Venezia, guidate rispettivamente da Thiago Motta e Zanetti e del pareggio contro i bianconeri di Torino. La squadra vede il quarto impegno stagionale, un match molto impegnativo, ma anche un test molto interessante, dato che la società di Aurelio De Laurentiis si trova al primo posto in classifica e viaggia sulle ali dell'entusiasmo. Scopri assieme a noi quale giocatore è pronto al ritorno in campo. Domani non ci sarà.

La superstar del club

Il giocatore azzurro al centro dell'articolo è il capitano Lorenzo Insigne. Dopo l'incontro contro la squadra guidata da Max Allegri in cui è dovuto uscire, precauzionalmente, un quarto d'ora prima della fine. L'attaccante sembra aver appoggiato male il piede alla battuta del calcio d'angolo e per non aggravare la situazione e giocare sul dolore, ha chiesto il cambio. Infatti è stato prontamente sostituito da Piotr Zielinski, che è stato l'autore dell'angolo che ha portato i partenopei alla vittoria. Anche il mister Spalletti ha parlato delle condizioni dell'azzurro. Scopri il suo parere. Novità in vista

Come andrà a finire?

Il mister ha detto la sua in conferenza stampa:

"Lorenzo si è allenato e ha fatto tutto per cui se avrà sensazioni positive tra stasera e domani, potrebbe essere della partita. Ha saltato un solo allenamento di quelli più ritmati. È nelle condizioni di essere scelto nella formazione di partenza"

Ancora diversi dubbi sullo scugnizzo, che a quanto pare potrebbe non partire dal primo minuto. Al momento non ci sono ancora delle certezze. Chissà però se il giocatore ha intenzione di rischiare, visto il match molto importante oppure vuole lavorare per essere al meglio durante tutta la stagione?