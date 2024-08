Ex Udinese – Com’è andato l’esordio di Samardzic con la Dea? Le pagelle

Lazar Samardzic ha esordito nella massima serie del calcio italiano senza la maglia dell'Udinese sulle spalle. Una prova impegnativa contro un Torino che sta sorprendendo nel corso di queste prime giornate. Proprio per questo motivo non possiamo fare altro che andare a vedere la valutazione del suo esordio secondo i quotidiani sportivi.

Per la Gazzetta dello Sport l'esordio di "Laki" è da 6 in pagella. Questo il commento della rosea: "Assist per il palo di CDK, chiede molto il pallone e il Toro percepisce il pericolo quando gli arriva. Il suo sinistro si sta scaldando".