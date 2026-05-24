L'Udinese continua a lavorare e si sta avvicinando a grandi passi verso il prossimo incontro di campionato. L'ultimo della sua stagione che sarà contro il Napoli di Aurelio De Laurentiis ed Antonio Conte. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli su un passaggio decisamente importante che riguarda un mister che ha guidato proprio la squadra del Friuli Venezia Giulia. La sua stagione è terminata e sembra essere arrivato il momento di separare le strade tra il Modena ed Andrea Sottil, complice una sciagurata uscita al primo turno play-off (da favoriti) contro la Juve Stabia. Passiamo a quello che potrebbe essere il sostituto del coach ex Ascoli oltre che Udinese.

Il sostituto di Sottil a Modena

Davide Nicola

La sensazione sembra essere chiara e questo Modena con la proprietà Rivetti vuole alzare l'asticella ed affidarsi ad un altro ex Udinese, stiamo parlando di Davide Nicola. L'ex mister della Cremonese ha grande voglia di rimettersi in pista dopo la grande partenza ma anche una seconda parte di annata decisamente negativa. Sembra essere solo questione di tempo prima che le parti possano giungere ad un accordo. Sicuramente un buon modo di ripartire dopo quanto avvenuto all'ombra del Torrazzo nel corso degli ultimi mesi.