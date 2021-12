Notizie Udinese – Andreazzoli: ”Nessun indisponibile. I bianconeri…”

L'allenatore dell'Empoli, Aurelio Andreazzoli, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita contro l'Udinese. Le sue parole

Andreazzoli ha parlato anche delle poche occasioni sfruttate tramite gioco aereo. ''Ognuno ha un abito in cui si trova meglio e probabilmente noi ci troviamo meglio con palla a terra. Ma la necessità è sfruttare anche i calci d'angoli, siamo una delle squadre che ne batte di più e non avevamo raggiunto buoni risultati. Siamo soddisfatti, alcune situazioni devono essere ricercate, lo abbiamo fatto anche stamani e speriamo di poter migliorare anche dal punto di vista dei numeri. La Mantia? Le occasioni i calciatori le costruiscono di giorno in giorno. Non è che con un gol nasce una situazione. Nascono da lontano e lui le sta coltivando da tempo, ormai. Gli auguro di completarle il più possibile e mi auguro di dargli questa soddisfazione. Ce ne sarebbero altri meritevoli, per me fare la formazione iniziale e poi metterci mano, non mi dà mai la possibilità di dare soddisfazione a tutti. E questo mi crea un po' di rammarico''. In attesa di questo match, vediamo i precedenti tra le due squadre in Serie A. Bianconeri in vantaggio <<<