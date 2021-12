Notizie Udinese – I precedenti con l’Empoli: non ci crederete, ma…

Lunedì, l'Udinese affronterà l'Empoli. Le due squadre si sono già affrontate altre trenta volte. I bianconeri sono leggermente in vantaggio

Redazione

Nemmeno il tempo di esultare per il pareggio all'ultimo secondo contro i biancocelesti che già si torna in campo. Lunedì, l'Udinese sarà impegnata nell'ostica trasferta del Castellani contro l'Empoli. Le due squadre hanno quattro punti di differenza in classifica. Si preannuncia, quindi, un match aperto ed equilibrato. Nel frattempo, vediamo i precedenti tra i due club. Friulani e toscani si sono già affrontati trenta volte in Serie A.

Precedenti

Come già detto, queste due squadre si sono affrontate ben trenta volte nella massima serie del campionato italiano. L'Udinese si trova leggeremente avanti. Infatti, i bianconeri hanno vinto tredici volte, mentre gli azzurri sette. I pareggi sono dieci. Tuttavia, se prendiamo in considerazione solo le gare giocate ad Empoli, la musica cambia. Cinque successi per i padroni di casa e quattro per i friulani. Sei volte la gara è terminata in parità. L'ultima volta che l'Udinese è uscita dal Castellani con i tre punti risale al 26 gennaio 2015. Vittoria per 1-2 grazie ai gol di Totò Di Natale e Silvan Widmer. Ma andiamo ad analizzare i momenti di forma delle due squadre.

Forma

I due club arrivano a questo match con stati d'animo differenti. I ragazzi di Luca Gotti, reduci da due pareggi di fila, non vincono in trasferta da ben due mesi e mezzo. L'ultimo successo è stato firmato da Samardzic contro lo Spezia. L'Empoli, invece, va meglio lontano dalle mura amiche. In casa ha ottenuto sette punti, in trasferta tredici. Nelle ultime sei sfide, gli azzurri hanno avuto un andamento particolare: 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Nel turno precedente contro il Torino, sotto di due gol, sono riusciti a rimontare e a guadagnare un punto. Nel frattempo, in attesa del match di lunedì, torniamo a parlare di mercato. Ecco chi è l'ultimo obiettivo di Pierpaolo Marino. Occasione più unica che rara <<<