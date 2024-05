News Udinese – 8 anni dal ritiro di Di Natale: ecco cosa è cambiato

Oggi sono esattamente otto anni dall'addio di Antonio Di Natale al calcio giocato. Il 15/05/2016 dopo la sfida di campionato con il Carpi (terminata con una sconfitta per 2-1 in favore degli emiliani) è arrivato il consueto giro di campo finale per il centravanti che ha fatto sognare tutti i fans del Friuli Venezia Giulia.

Per lui con la casacca dell'Udinese sono arrivate ben 227 reti in 445 partite. Numeri praticamente irripetibili per qualsiasi attaccante nella storia di questo club. Nel corso di quella magica serata diedero l'addio alle zebrette anche altri due titolarissimi. Maurizio Domizzi e l'attuale vice allenatore nonché ex centrocampista Giampiero Pinzi.