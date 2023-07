News Udinese – Annunciata la prossima amichevole / Ecco gli avversari

In queste ore è stata annunciata l'ultima amichevole per il club. Stiamo parlando di un team che si sta mettendo in mostra in questo periodo

L'Udinese si prepara al prossimo incontro amichevole, domani pomeriggio si scenderà in campo contro l'Union Berlin di mister Urs Fischer. Una squadra davvero incredibile che anno dopo anno sta scalando le classifiche. Il team berlinese, addirittura è riuscito a conquistare una piazza nel corso della prossima Champions League. Dopo il match che si giocherà in Austria, la squadra tornerà in quel del Friuli Venezia Giulia. Le ultime settimane si lavorerà al Bruseschi e di conseguenza ci si abituerà al clima italiano per le prime partite di questo campionato (ricordiamo che i bianconeri inizieranno con la Vecchia Signora). Prima degli impegni ufficiali, però, ci sarà un'altra amichevole contro l'Al Rayyan. Il team qatariota ha grande voglia di mettersi in mostra e nelle ultime stagioni alcune operazioni di mercato lo dimostrano, ma adesso arriverà una bella prova contro una società di primissimo ordine come l'Udinese.