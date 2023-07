Calciomercato Udinese – Walace vuole il Brasile / Pozzo fissa il prezzo

Il calciatore brasiliano vuole a tutti i costi tornare in Brasile. Pozzo non ha nessuna intenzione di svenderlo e fissa il prezzo di mercato

L'Udinese potrebbe smantellare totalmente il suo centrocampo. Nel corso di questa stagione ha già detto addio il capitano e centrocampista Roberto "El Tucu" Pereyra. Allo stesso tempo c'è anche il giovanissimo Lazar Samardzic che è un sogno per metà campionato ed un obiettivo per le squadre restanti. In queste ore non arrivano belle notizie perché anche il brasiliano Walace ha confermato (proprio come fatto una sola stagione fa) che vorrebbe tornare nella sua patria: il Brasile. Difficile che la società possa privarsi delle sue prestazioni, ma siccome conosciamo il mercato in quel di Udine, la famiglia Pozzo ha già fissato il prezzo del cartellino. Ecco quanto ci vuole per potersi assicurare le prestazioni di Walace.

10 milioni di euro. Questa è la richiesta della squadra del Friuli Venezia Giulia. Si parla di un prezzo più che onesto per un calciatore che traghetta il team da diverso tempo. Ad oggi, però, quella cifra non è stata messa in campo ancora da nessuno e proprio per questo motivo il rischio è che Walace possa non tornare in terra Carioca. La miglior offerta ricevuta dalla società italiana è stata di sei milioni di euro, messa in campo dal Flamengo poco più di un anno fa. Decisamente troppo poco per perdere a titolo definitivo uno dei cardini di questo team.

Le motivazioni — A farla da padrone in questa situazione è sempre la volontà del calciatore di avvicinarsi di nuovo alla sua famiglia. Walace al momento è in Italia, ma sia i suoi figli che la moglie vivono in Brasile da diverso tempo. Una situazione complessa che il calciatore vorrebbe definitivamente mettere a posto. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutti gli aggiornamenti su un altro affare in uscita. Il club bianconero sta cercando di sistemare l'attacco e per farlo deve vendere qualche pezzo. Ecco le ultime su Beto <<<