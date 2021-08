News Udinese – Annunciati i prossimi avversari. Un anticipo di Serie A

L'ultimo match, prima che inizi ufficialmente la stagione è stato annunciato nella giornata di ieri, scopri contro quale squadra sarà

L'Udinese sta cercando in tutti i modi di preparare al meglio la nuova stagione, organizzare amichevoli è anche un modo per poter verificare le condizioni dei giocatori e come le nuove idee riescono a rendere sul campo. I bianconeri al momento hanno ricevuto due sonore sconfitte negli ultimi due test pre campionato. Questi risultati (3-2 contro lo Sturm Graz e 4-1 contro il Lens) hanno creato non poche preoccupazioni per la squadra allenata da mister Luca Gotti. L'ultimo match, prima che inizi ufficialmente la stagione è stato annunciato nella giornata di ieri, scopri contro quale squadra sarà.

L'avversario

Il test match finale che anticiperà il primo turno di Coppa Italia, sarà contro il neo promosso Empoli. La squadra guidata da Andreazzoli cercherà in tutti i modi la salvezza in questa stagione. Per il team friulano l'incontro sarà molto importante e servirà in modo da intendere se la squadra è già pronta o qualitativamente superiore ad una delle dirette concorrenti per la permanenza nella massima categoria. Il match andrà in onda il sette agosto alle ore 18 e 30, ad Abano Terme. Non è ancora noto se la partita sarà a porte chiuse oppure aperte. Nel frattempo le due amichevoli precedenti hanno lasciato il segno, infatti il D.S. Pierpaolo Marino sta cercando in tutti i modi di migliorare la squadra, scopri i nuovi obiettivi.

Sul mercato

Il primo ruolo in cui l'Udinese ha necessità di operare è l'attacco, dato che al momento nessun giocatore può regalare certezze per trentotto partite. I nomi che si susseguono sono diversi, fino a ieri in pole position sembrava esserci il peruviano nato in Italia, Gianluca Lapadula. Nelle ultime ore, Fabrizio Romano ha fatto sapere che c'è l'interessamento per un giocatore che proviene direttamente dalla società campione d'Europa in carica.