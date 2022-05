Udinese – Spezia / Annunciato il direttore di gara: i precedenti

Il team bianconero si prepara al prossimo incontro di campionato. Stiamo parlando di una partita che non può essere sottovalutata: le ultime

Redazione

La squadra continua a lavorare sui campi del Bruseschi e si prepara al prossimo incontro di campionato. Stiamo parlando di una situazione non semplice in cui il team ha intenzione di dare il massimo pur di raggiungere l'obiettivo dei 50 punti. Servono due successi negli ultimi due incontri e un rendimento di questo tipo potrebbe anche portare ad una possibile decima posizione nella classifica finale. Un risultato che manca da davvero moltissimo tempo. Dall'altra parte, però, ci sarà un'altra società che non ha nessuna intenzione di far passare facilmente l'Udinese, stiamo parlando dello Spezia guidato da Thiago Motta. Per poter festeggiare la salvezza, la squadra dell'allenatore italo brasiliano ha bisogno di due punti. Nel frattempo sono stati annunciati i direttori di gara per la trentasettesima giornata. Ecco chi dirigerà Udinese Spezia.

L'arbitro designato

Una partita importante come quella che andrà in scena sabato pomeriggio necessita di un direttore di gara capace e non di primo pelo. Il fischietto prescelto è quello di Gianluca Aureliano, i suoi assistenti saranno Margani e Zingarelli. Il quarto uomo di questo incontro: Prontera. Al VAR ci saranno Irrati e come assistente Meraviglia. Questo non è il primo incontro per Aureliano nella massima serie, anzi, come detto in precedenza l'esperienza c'è ed è pure da vendere. Andiamo a vedere tutti i precedenti con la squadra dei Pozzo.

I precedenti

Il team ha diversi precedenti con questo direttore di gara, per l'esattezza cinque. Il bilancio è positivo visto che l'Udinese è riuscito a portare a casa ben tre vittorie, un pareggio ed una sola sconfitta. L'ultimo match arbitrato da Aureliano con i friulani è stato il famoso successo per 3-1 allo stadio Olimpico contro i biancocelesti. Partita che va ricordata perché è stata la prima da tecnico di Gabriele Cioffi (vista la squalifica di Gotti). Intanto non perderti tutti i retroscena di mercato. L'estate si avvicina e Pellegatti infiamma una trattativa <<<