Udinese – Thiago Motta fa la conta / Ecco tutti gli indisponibili

Il team bianconero si prepara per l'ultima partita davanti al proprio pubblico. Stiamo parlando di un incontro da non sottovalutare

Redazione

Il team bianconero si avvicina al prossimo incontro di campionato. Stiamo parlando dell'ultima partita davanti al proprio pubblico. Di conseguenza tutta la squadra assieme alla società ha intenzione di fare una bella figura per poter chiudere nel miglior modo possibile la stagione. Dall'altra parte, però, ci sarà un'altra squadra alla ricerca disperata di punti classifica, visto che la salvezza ufficiale dista solamente un paio di lunghezze. Si continua a lavorare sui campi del Bruseschi e sappiamo che i prossimi incontri saranno a dir poco decisivi per poter ottenere il decimo posto finale. L'avversario di giornata: lo Spezia, non ha nessuna intenzione di perdere tempo e non vede l'ora di fare la differenza. Thiago Motta, però, deve fare la conta tra indisponibili e infortunati. Il punto della situazione.

Non ci saranno

Al momento solo un giocatore è ufficiale e sicuramente dovrà alzare bandiera bianca, stiamo parlando di Simone Bastoni. Proprio ieri sera il tuttofare dello Spezia ha subito un intervento e di conseguenza non potrà essere dell'incontro. Non solo lui, però, potrebbe alzare bandiera bianca. Negli ultimi due giorni si sono sempre allenati a parte anche il centrale Hristov e l'attaccante Colley. Ora sta a Thiago Motta fare la differenza e vedere quali giocatori mettere sul campo da gioco. Se Atene piange, sicuramente Sparta non sta ridendo. Anche l'Udinese è alle prese con diverse assenza.

E l'Udinese...

Sono tre i giocatori che dovranno alzare bandiera bianca in vista del match di dopo domani. Il primo è il difensore centrale titolare Rodrigo Becao. Il suo sostituto è già pronto e si tratta di Bram Nuytinck. Il secondo ad alzare bandiera bianca è Isaac Success che non ha ancora recuperato dall'ultimo infortunio subito contro i neroazzurri. Il terzo, gioca sempre in attacco ed è fuori da diverso tempo, stiamo parlando di Beto. Intanto non perderti tutti i dettagli sul calciomercato bianconero. Marino pronto al duello per un baby fenomeno <<<