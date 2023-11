Udinese – Annunciato il nuovo acquisto: dal Portogallo arriva in Italia

Proprio in queste ore è stato annunciato il nuovo acquisto dell'Udinese. Arriva dal Portogallo ed è pronto per dire la sua anche in Italia

L'Udinese chiude proprio in queste ore un nuovo acquisto per il suo team. Il nuovo collaboratore di Gabriele Cioffi ha firmato un contratto annuale ed è pronto per dire la sua all'interno dello staff del tecnico. Ecco il comunicato ufficiale con cui la società ha presentato l'arrivo di Gilberto Ribeiro Andrade.

"L’Udinese annuncia l’ingresso di Gilberto Ribeiro Andrade come collaboratore tecnico nello staff guidato da mister Gabriele Cioffi. Il portoghese, 43 anni con una solida esperienza in club della massima serie portoghese e all’estero, andrà ad integrare lo staff bianconero ed ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024 con opzione per un’ulteriore stagione sportiva".

